При ударе по Запорожской области Украины погибли 18 человек

Россия дважды бомбила Камышеваху Запорожской области, под прицелом находились места, где выдавали гуманитарную помощь. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 18 жителей поселка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского в Telegram , председателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова в Telegram и начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.

«С утра было уже несколько ударов авиабомбами по поселку – по школе, где людям раздавали гуманитарную помощь. После первого удара авиабомб был повторный удар еще девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. На данный момент известно, к сожалению, о 18 погибших, пятеро ранены», - прокомментировал удар В.Зеленский в соцсети.

По его данным, поисково-спасательная операция на месте бомбардировки продолжается. К работам привлечены военные, спасатели, силы специальных служб.

Украинский лидер подчеркнул, что подобные шаги со стороны России лишь говорят о нежелании Москвы идти по пути деэскалации конфликта.