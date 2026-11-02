Арестован руководитель Регионального центра лесного хозяйства

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и ведомства.

По данным следствия, Физули Мамедов, возглавлявший в 2025–2026 годах Региональный центр лесного хозяйства № 7 Службы развития лесов, вступил в сговор с лесничим Видади Аскеровым. Их подозревают в получении взяток от заинтересованных лиц за предоставление в аренду участков земель лесного фонда.

Обоим предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана — получение взятки группой лиц по предварительному сговору, повторно и в крупном размере.

Суд избрал Физули Мамедову меру пресечения в виде ареста. В отношении Видади Аскерова назначен домашний арест, также он отстранен от должности.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы намерены установить все обстоятельства дела и выявить других возможных участников противоправной деятельности.