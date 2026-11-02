В Азербайджане призывники наносили себе увечья и делали операции, чтобы уклониться от службы в армии

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от военной службы.

Как сообщили 1news.az в Военной прокуратуре, некоторые граждане призывного возраста пытаются избежать службы, симулируя различные заболевания, в том числе психические и невротические расстройства. Для этого они прибегают к нанесению себе телесных повреждений, а в отдельных случаях даже делают операции без медицинских показаний.

В ходе июльского и октябрьского призывов текущего года по пяти таким фактам были возбуждены уголовные дела по статье 321.1 Уголовного кодекса Азербайджана. Расследование проводится в отношении призывников, состоящих на воинском учете в управлениях и отделениях Гянджи, Имишли, Гобустана и Шуши.

В Военной прокуратуре напомнили, что уклонением от призыва считается неявка без уважительных причин на медицинское освидетельствование, срочную военную службу, военные сборы или призыв на службу в рамках мобилизации. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.