Авария на водопроводе нарушила водоснабжение в одном из районов Баку

В некоторых районах Наримановского района Баку возникли перебои с подачей воды из-за аварии на магистральном водопроводе, обеспечивающем жителей питьевой водой.

Как сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, проводятся работы по устранению аварии, передает 1news.az.

Согласно информации, подача воды в обычном режиме будет восстановлена во второй половине дня.