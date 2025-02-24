Авария на водопроводе нарушила водоснабжение в одном из районов Баку
В некоторых районах Наримановского района Баку возникли перебои с подачей воды из-за аварии на магистральном водопроводе, обеспечивающем жителей питьевой водой.
Как сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, проводятся работы по устранению аварии, передает 1news.az.
Согласно информации, подача воды в обычном режиме будет восстановлена во второй половине дня.
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