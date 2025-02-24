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В Сабунчинском районе от отравления спиртом скончались 15 человек

Феликс Вишневецкий13:00 - Сегодня
В Сабунчинском районе от отравления спиртом скончались 15 человек

На территории Сабунчинского района 22-23 февраля было зарегистрировано 15 смертей.

По данному факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (“Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц”) Уголовного кодекса АР, проводится предварительное следствие, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Было установлено, что смерть этих лиц наступила в результате отравления этиловым (техническим) спиртом, который они употребили.

Сотрудниками прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта-криминалиста был проведен осмотр мест происшествий и тел, изъяты вещественные доказательства, включая пустые бутылки с гигиеническими средствами, содержащими 75 и 95% спирта, которые запрещены для употребления внутрь, остатки пищи и др.

Кроме того, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые следственные действия.

Предварительное следствие по делу продолжается.

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