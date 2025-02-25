После операций по обязательному медицинскому страхованию 126 человек обрели слух

Операция по имплантации кохлеарного импланта применяется к людям с врожденной или приобретенной сенсоневральной тугоухостью.

Для детей с тяжелой двусторонней тугоухостью, возникшей с рождения, возрастной порог составляет 5 лет (отсутствие способности к речи), для людей с приобретенной тяжелой двусторонней тугоухостью возрастной порог установлен в пределах до 65 лет.

В 2024 году в рамках обязательного медицинского страхования было проведено 126 операций по кохлеарной имплантации для восстановления слуха, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Медицинская услуга, покрываемая обязательным медицинским страхованием, состоит из 3-х этапов: обследование пациента, хирургическая операция и реабилитационный период.

Для того чтобы воспользоваться медицинской услугой, человек должен сначала пройти обследование у квалифицированного врача (ЛОР) в одном из государственных медицинских учреждений, находящихся под управлением TƏBİB, или в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения. Для постановки диагноза с использованием обязательного медицинского страхования проводятся тесты BERA, КТ, МРТ и аудиометрия. После подтверждения диагноза и по указанию квалифицированного врача пациенту назначается хирургическая операция.

Операция по кохлеарной имплантации, требующая специального медицинского оборудования и обеспечения, проводится на основании направления в медицинских учреждениях, с которыми Государственное агентство обязательного медицинского страхования заключило контракт – их список представлен по следующей ссылке. Операция выполняется в соответствии с медицинскими показаниями по принципу очередности в зависимости от степени опасности.

Во время операции используются лекарства и медицинские расходные материалы, кохлеарная имплантационная система (внутреннее устройство), после установки внутреннего устройства через 1 месяц выполняется установка речевого процессора (внешнее устройство) при условии, что участок, подвергшийся операции, заживет. В течение 12 месяцев после операции проводятся 3 сеанса настройки звука на устройстве, а в период реабилитации предоставляется 36 сеансов логопеда и 36 сеансов психолога, которые покрываются обязательным медицинским страхованием.

Во время реабилитации пациента логопед проводит тренировки, направленные на устранение нарушений речи, произношения, чтения и письма, развивает слуховое восприятие, речь и коммуникативные способности детей. Психолог, в свою очередь, работает над устранением поведенческих расстройств и развитием мышления и восприятия.

«Сегодня 25 февраля - Международный день кохлеарной имплантации. У людей, прошедших кохлеарную имплантацию, восстанавливается слух, и они освобождаются от инвалидности на всю жизнь. В результате операции люди с полным ограничением слуха и речи могут вернуться к нормальной жизни. Это, конечно, значительно расширяет их профессиональные возможности и способствует успехам в карьере и личной жизни», - отмечают в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.