Руководство Минобороны встретилось с членами семей турецких шехидов

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый замминистра обороны – начальник Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов, находящихся в Азербайджане по приглашению Фонда YAŞAT.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, на встрече было отмечено, что организация взаимных визитов служит дальнейшему развитию дружбы, сотрудничества и укреплению связей между двумя братскими странами.

Делегация членов семей турецких шехидов посещают исторические места и культурные памятники, сочетающие в себе гармонию древней и современной архитектуры Азербайджана.