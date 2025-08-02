Израиль обвинил Макрона в «моральной слепоте»

Президент Франции Эммануэль Макрон своим призывом прекратить огонь в секторе Газа и освободить всех заложников, в том числе находящихся в израильских тюрьмах осужденных палестинцев, приравнял этих людей.

Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Гендельман обратил внимание, что в день, когда мир увидел измученного израильтянина Эвьятара Давида, которого боевики радикального палестинского движения ХАМАС удерживают под землей без медицинской помощи и солнечного света, Макрон позволил себе приравнять его к палестинским террористам.

По мнению премьера, президент Франции выбрал «моральную слепоту» вместо морального лидерства.

Источник: Gazeta.Ru