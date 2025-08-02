Глава МИД Британии усомнился в урегулировании конфликта РФ и Украины в ближайший год

Российско-украинский конфликт вряд ли будет урегулирован в течение года, но стороны продолжат вести переговоры.

Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в интервью газете The Guardian.

На вопрос о том, как Лондон видит развитие ситуации в Украине, руководитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что конфликт, скорее всего, не будет разрешен за ближайший год. «Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», - сказал Лэмми.