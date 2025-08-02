СМИ Турции и ТРСК: Азербайджанский газ внесет весомый вклад в нормализацию ситуации в Сирии

Ведущие информационные агентства, телеканалы, новостные порталы и газеты Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) широко осветили церемонию начала поставок азербайджанского газа в Сирию через южную турецкую провинцию Килис.

Большинство масс-медиа братских стран вели прямую трансляцию с церемонии, в которой участвовали делегации Азербайджана и Катара.

В материалах акцентировано внимание на словах благодарности министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара в адрес Азербайджана и Катара.

Подчеркивается значимость газоснабжения Сирии в контексте восстановления нормальной жизни в этой стране, в том числе добровольного возвращения беженцев на Родину.

Приводятся слова главы А.Байрактара о том, что через газораспределительную станцию «Явузлу» в провинции Килис в Сирию будет поставляться до 6 млн кубометров азербайджанского газа в сутки. При этом азербайджанский газ будет поступать в Алеппо, а затем и в сирийский Хомс, что позволит восстановить работу электростанций в Сирии.

«На первом этапе в Сирию будет подаваться до 2 млрд кубометров газа, что позволит вырабатывать 1,2 тыс. МВт электроэнергии и подавать электроэнергию 5 млн абонентам. Все это внесет весомый вклад в нормализацию ситуации в Сирии», - цитируют СМИ слова А. Байрактара.

СМИ привлекли внимание к успешному сотрудничеству Турции и Азербайджана в энергетической сфере. В этой связи приводится пример газопровода из Ыгдыра в Нахчыван.

Начало поставок азербайджанского газа в Сирию названо «показателем истинной дружбы и братства между странами, вкладом в развитие региона в целом».

Источник: АЗЕРТАДЖ