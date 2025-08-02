На начальном этапе в Сирию будет поступать 3,4 млн кубометров азербайджанского газа в сутки - министр

На начальном этапе из Азербайджана в Сирию будет ежесуточно поставляться 3,4 млн кубометров газа, заявил сирийский министр энергетики Мухаммед Аль Башир в своем комментарии журналистам в Килисе, где сегодня состоялась церемония запуска в эксплуатацию трубопровода.

По его словам, существующая инфраструктура позволяет транспортировать 6 млн кубометров газа в год: «В настоящее время на начальном этапе будет осуществляться поставка 3,4 млн кубометров природного газа в сутки.

Я хотел бы выразить благодарность Азербайджану за эту возможность и поддержку. Этот процесс, на самом деле, стал возможным после встречи нашего президента с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время его недавнего визита».

Он добавил, что этот проект будет напрямую служить благополучию сирийского народа и обеспечению устойчивого энергоснабжения в стране.

Источник: Report