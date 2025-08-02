Вклады населения Азербайджана в банках выросли на 9%

На 1 июля этого года депозитный портфель азербайджанских банков составил 42 млрд 954 млн манатов, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, на 6,7% больше по сравнению с началом года и на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

56,6% от этой суммы, или 24 млрд 313,7 млн манатов, приходится на долю нефинансовых организаций, что на 15,5% больше по сравнению с прошлым годом.

За год вклады домашних хозяйств выросли на 8,9%, достигнув 15 млрд 437 млн манатов, а депозиты финансовых организаций увеличились на 7,5%, достигнув 3 млрд 203,3 млн манатов.

В отчетном периоде из общего объема депозитов 23 млрд 514,4 млн манатов (рост на 2,1 % за год) были краткосрочными, а 19 млрд 439,6 млн манатов (+28 %) - долгосрочными.