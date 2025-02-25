На Солнце произошел мощнейший выброс плазмы

25 февраля Солнце выпустило крупнейшее облако плазмы в этом году.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает 1news.az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам российских ученых, выброс был зафиксирован в ночь с 24-го на 25 февраля. Специалисты с помощью космических коронографов наблюдали за расширяющимся облаком, которое было видно с 1-го часа ночи по московскому времени до 9-10 утра. После этого выброс удалился от Солнца и исчез из поля наблюдения приборов.

Исследователи ИКИ РАН считают, что источником выброса является та же активная область, которая в конце февраля вызвала вспышку уровня X2.0. Эта область расположена на обратной стороне Солнца и, как полагают ученые, не сможет повлиять на Землю.

В отчете уточняется, что плазма начала двигаться в сторону от планеты, а не к ней. Однако на изображениях, полученных в процессе наблюдений, можно увидеть компоненты, направленные на Землю, что ученые объясняют эффектом проекции.

Специалисты отметили, что активные области, расположенные на стороне Солнца, обращенной к Земле, останутся в опасной зоне для нашей планеты еще примерно 1,5 суток.