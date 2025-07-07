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Китайскую видеоигру об «охотницах за деньгами» обвинили в сексизме

First News Media18:00 - Сегодня
Китайскую видеоигру об «охотницах за деньгами» обвинили в сексизме

Видеоигра «Месть золотоискательницам» (в оригинале: The Revenge of the Gold Diggers), выпущенная в июне на платформе Steam, с первых часов после релиза взлетела на вершину продаж. Однако вскоре успех сменился волной критики: в центре сюжета — мужчины, ставшие жертвами манипулятивных женщин, якобы вступающих в отношения исключительно ради денег. В зависимости от действий игрока — герой может избежать аферы или же стать очередной жертвой «охотницы за кошельком».

На следующий день игра была спешно переименована в Emotional Anti-Fraud Simulator, что, впрочем, не помогло избежать последствий. Гонконгский режиссер и креативный директор проекта Марк Ху был заблокирован на нескольких китайских соцплатформах. Общество разделилось на два лагеря: одни обвинили разработчиков в откровенном сексизме, другие — в смелом разговоре о реальных рисках эмоционального мошенничества.

Разработчики утверждают, что игра не нацелена на женщин, а создана для «повышения осведомлённости о мошенничестве в отношениях». Но факты говорят иначе: все персонажи – «мошенники» в игре — исключительно женщины. От начинающих инфлюенсерок до бизнес-леди, они изображаются как коварные охотницы, способные на всё ради подарков, переводов и внимания богатых мужчин.

«Хочешь узнать, любит ли тебя мужчина? Посмотри, сколько он тратит», — произносит одна из героинь.

Стоит отметить, что часто термин «золотоискательница» используется, чтобы клеймить женщин вне зависимости от их намерений — будь то свидание, желание выглядеть привлекательно или просто принятие бесплатного напитка в баре.

Ситуация обострилась ещё и потому, что гендерное неравенство в Китае остаётся чувствительной темой. Женщины, говорившие с BBC, выражали опасения, что игра закрепляет токсичные нормы: мужчины — кормильцы, женщины — хитрые потребительницы.

«Такие игры подогревают недоверие между мужчинами и женщинами. Это не сатира — это пропаганда», — считает одна из женщин, пожелавшая остаться анонимной из-за страха травли.

Некоторые пользователи предполагают, что игра вдохновлена трагедией, произошедшей в прошлом году: молодой мужчина, известный в интернете под прозвищем Толстый Кот, покончил с собой после разрыва отношений. В сети активно обсуждали, что причиной его смерти стали эмоциональные манипуляции, а бывшая девушка якобы «вытягивала» из него деньги. Полиция, впрочем, не подтвердила эти обвинения. Но самоубийство стало поворотным моментом в китайских дискуссиях о доверии, отношениях и роли женщин.

Несмотря на споры, игра входит в десятку самых продаваемых китайских игр на ПК, обогнав даже ожидаемый блокбастер Black Myth: Wukong. Обсуждения вокруг неё продолжаются и в СМИ, и в социальных сетях, и в феминистских кругах.

Газета Beijing Youth Daily назвала игру «креативной и актуальной», ссылаясь на 279 миллионов долларов убытков от любовных афер за 2023 год. Но издание из провинции Хубэй раскритиковало её за «навешивание ярлыков на целый пол».

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова

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