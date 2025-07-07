Предотвращен ввоз 42 кг наркотиков с территории Ирана

Государственная служба безопасности (ГСБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместную операцию, в ходе которой было предотвращен незаконный ввоз в страну 42 кг наркотиков.

Как сообщает 1news.az, в ходе операции была пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны около 42 килограммов различных наркотических веществ (33 кг 125 г высушенной марихуаны, 5 кг 015 г опия, 2 кг 090 г героина, 1 кг 440 г метамфетамина) через участок государственной границы с Ираном в районе Имишли.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.