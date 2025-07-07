В Баку муж нанес жене ножевые ранения, затем добил, ударив головой о камень

В Баку, в посёлке Локбатан Гарадагского района, произошло жестокое убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, местный житель Рашад Тагиев (1989 г.р.) с особой жестокостью расправился со своей супругой Севиндж Гусейновой (1989 г.р.).

Трагедия произошла ночью на берегу озера в Локбатане. По данным следствия, Р.Тагиев обманом заманил жену к водоёму, где заранее спланировал преступление. Сначала он нанёс жертве множественные ножевые ранения, а увидев, что женщина ещё жива, довёл свой преступный умысел до конца, с силой ударив её головой о крупный камень, лежавший на берегу.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, подозреваемый был задержан. Решением суда в отношении Р.Тагиева избрана мера пресечения в виде ареста.

По данному факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело.