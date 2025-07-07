Пожар возле станции метро в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар возле станции метро "20 Января" был потушен.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о возгорании на открытой территории вблизи станции метро "20 Января" в Ясамальском районе города Баку. На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание на открытой территории было быстро локализовано и потушено, не допустив его распространения.
18:33
На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой местности вблизи станции метро «20 Января» в городе Баку.
Как говорится в сообщении МЧС, сразу после поступления информации на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.