Пожар возле станции метро в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар возле станции метро "20 Января" был потушен.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о возгорании на открытой территории вблизи станции метро "20 Января" в Ясамальском районе города Баку. На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание на открытой территории было быстро локализовано и потушено, не допустив его распространения.

18:33

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на открытой местности вблизи станции метро «20 Января» в городе Баку.

Как говорится в сообщении МЧС, сразу после поступления информации на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.