Лавров заявил о недопустимости разделения Сирии

Внутриполитическая ситуация в Сирии по-прежнему остается нестабильной, подталкивания отдельных регионов страны к сепаратизму крайне опасны и неприемлемы.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

«Там [в Сирии] не все просто, сохраняются противоречия, в том числе и те, которые порой выливаются в боестолкновения, и мы [Россия] всячески будем способствовать, чтобы ситуация успокоилась и не создавала угроз ни сирийскому народу, а для нас его судьбы предельно важны, ни для народов соседних государств, - отметил он. - В этом контексте территориальная целостность Сирии принципиально важна, и какие-либо подталкивания отдельных регионов этой страны к сепаратизму, которые наблюдались в последние годы, абсолютно неприемлемы и крайне опасны».

Источник: ТАСС