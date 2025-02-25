В Азербайджане выплачены пенсии за февраль

Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты завершил выплаты пенсий за февраль по всей территории Азербайджана.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает 1news.az.

11 февраля были выплачены пенсии за февраль, а также пенсии, назначенные на льготных условиях, гражданам, проживающим в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Сегодня выплаты были осуществлены и в регионах страны.

Все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, были проиндексированы и увеличены на 8,1%. С 1 февраля минимальный размер пенсии был повышен с 280 манатов до 320 манатов.

Февральские пенсии были выплачены с учетом новых надбавок, январская индексация тоже была добавлена к сумме февральской пенсии.