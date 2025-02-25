TƏBİB о состоянии отравившихся угарным газом в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

В Билясуварском районе из больницы выписаны пациенты, отравившиеся угарным газом, им назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили Oxu.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 24 февраля в 10:00 6 человек (5 женщин и 1 мужчина) были госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу с подозрением на отравление угарным газом, передает 1news.az.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны из больницы для прохождения амбулаторного лечения.

10:34

В Билясуваре 6 человек отравились угарным газом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Чайлы. Жители села Амирова Саида Фазиль гызы, Агаев Салех Эвез оглу, Агаева Севда Эвез гызы, Агаев Али Джабир оглу, Агазаде Зюмрюд Иззят гызы и Агаева Гюлай Джабир гызы отравились угарным газом в своем доме.

По факту проводится расследование.