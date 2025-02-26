TƏBİB обнародовал данные о числе пострадавших из-за снежной погоды

По причине снежной погоды в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи до сих пор обратились 327 человек.

Как сообщили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в ответ на запрос Oxu.az, из общего числа обратившихся 152 – это женщины, 175 - мужчины, передает 1news.az.

«Из них 298 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами, 30 помощь была оказана на месте», - говорится в сообщении.