В TƏBİB прокомментировали информацию о смерти беременной женщины в Гейгеле

Причина смерти беременной женщины и ее неродившегося ребенка в Гейгельском районе будет установлена по результатам заключения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Oxu.az.

Напомним, что женщина (1990 года рождения) была госпитализирована в Гейгельскую центральную районную больницу 25 февраля в 10:30 с диагнозами «39-я неделя беременности», «головное предлежание», «преждевременный разрыв плодных оболочек», «I период родовой деятельности».

Акушер-гинеколог осмотрел пациентку и взял под наблюдение в связи с начавшимися родами. Около 15:10 было зафиксировано ухудшение состояния женщины (обморок, цианоз, судороги). После консультации анестезиолога-реаниматолога и оказания необходимой медицинской помощи было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения. Однако во время операции состояние женщины значительно ухудшилось, были начаты неотложные реанимационные мероприятия.

Несмотря на предпринятые меры, женщина скончалась. О произошедшем были проинформированы правоохранительные органы, тело передано для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили в TƏBİB.