Снег и мороз «наследили» в метрополитене: Что произошло на станции «Гянджлик»? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В редакцию 1news.az поступило видео от одного из наших постоянных читателей, который обеспокоен ситуацией, сложившейся на станции метро «Гянджлик».

На кадрах видно, как протекает потолок над лестницей, ведущей на перрон: там стоят ведра и знак «Скользкий пол», извещающий пассажиров об опасности.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к руководителю пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияру Мамедову.

Он отметил, что протекающий на станции «Гянджлик» потолок — это результат снежной погоды, а также сообщил, что ситуация с самого начала находится под контролем, было проведено соответствующее расследование.

«Что касается безопасности пассажиров и сохранности инфраструктуры метрополитена, то никаких последствий быть не может», - добавил Б.Мамедов.

Снег и мороз оставили свои следы и в метро. Надеемся, что предприняты все необходимые меры для устранения проблемы и минимизации последствий непогоды.