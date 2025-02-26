Ухудшилось состояние народного артиста Энвера Гасанова

В последние три-четыре дня состояние моего отца значительно ухудшилось.

Как передает 1news.az, об этом сообщила АПА дочь народного артиста Энвера Гасанова - Айтен Гасанова. Она отметила, что ее отец полностью потерял способность двигаться.

«После выписки из больницы он мог передвигаться по дому с нашей помощью. Теперь он совсем не двигается, находится без сознания. Давление поднимается до 260, мы снижаем его с помощью медикаментов. Также у него высокая температура, он ничего не ест», - рассказала Айтен Гасанова.

Напомним, что народный артист Энвер Гасанов был переведен из медицинского центра «Хазар», где проходил лечение, в Реабилитационный центр. Он был госпитализирован 10 января.