В Баку приостановлена деятельность одного из домов торжеств - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановила работу Дома торжеств «Идеал», расположенного по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 196.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МЧС.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения в области пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

«Ситуация на объекте такова, что при его дальнейшей эксплуатации существует риск возникновения пожара, который может быстро распространиться и привести к трагедии», — отметили в министерстве.

В связи с этим было принято решение приостановить деятельность Дома торжеств «Идеал». Копия решения была передана представителю объекта.