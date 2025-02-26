Руководители религиозных конфессий Азербайджана почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и руководители религиозных конфессий Азербайджана посетили памятник «Крик матери», возведенный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах трагедии.

Как сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа, религиозные деятели возложили цветы к памятнику жертвам кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества в XX веке как Ходжалинский геноцид, почтили память жертв трагедии и помолились за упокой их души.