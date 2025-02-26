Мать скончавшейся в частной клинике Гянджи девушки обвиняет медучреждение в смерти дочери - ВИДЕО

Как уже сообщалось ранее, вчера в одной из частных клиник города Гянджа скончалась девушка.

Как передает 1news.az со ссылкой на Baku TV, 23-летняя Тюркян Балакишизаде обратилась в медучреждение 10 февраля, однако перед операцией ее состояние резко ухудшилось.

Пациентку перевели в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

По словам матери девушки Азизы Рагимовой, у Тюркян до этого не было проблем со здоровьем, перед операцией она прошла все необходимые обследования.

«Я недовольна клиникой, потому что мой ребенок пришел туда с улыбкой, с ней все было в порядке. Но они убили ее, вернули нам только тело. Моя дочь сдала все анализы перед операцией, никаких проблем не было обнаружено», – рассказала мать Тюркян.

Точная причина смерти девушки пока не установлена. В больнице сообщили, что по факту проводится расследование.

Отметим, что Тюркян Балакишизаде была обручена и готовилась к свадьбе.

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