До настоящего времени комиссия проверила документы 40 пластических хирургов – Министр

На данный момент комиссия проверила документы 40 пластических хирургов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он также отметил, что комиссия провела уже 5 заседаний, а документы подали 96 пластических хирургов.

«По завершении работы комиссии на официальном сайте Министерства здравоохранения будет опубликован список специалистов, которые получили разрешение на проведение пластической хирургии», - сказал министр.