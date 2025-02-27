У жительницы Баку с пенсионного счета исчезли 500 манатов

У жительницы Баку Гюнай Мамедовой с пенсионного счета исчезли 500 манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом сама Г. Мамедова рассказала в интервью Oxu.az.

Женщина, которая 10 лет проработала педагогом, заявила, что из общей суммы ее накоплений было списано 500 манатов.

«На моем счете раньше было 19 859 манатов, а сейчас — 19 312. Находясь в декретном отпуске, я скачала приложение e-Social, чтобы отслеживать поступление отпускных. Недавно, просматривая свой аккаунт в приложении, сделала скриншот и отправила его мужу, именно благодаря этому я могу сейчас подтвердить, что сумма на моем счете изменилась. Через несколько дней я снова зашла в приложение и обнаружила, что сумма уменьшилась на 500 манатов. Сначала подумала, что это из-за единовременной выплаты на ребенка в размере 500 манатов, но такие выплаты получают и безработные. Мне стало любопытно, почему такое произошло, и я обратилась в бухгалтерию, но мне так и не смогли объяснить», — рассказала Гюнай Мамедова.

В ответ на запрос Oxu.az в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) пояснили, что изменения в пенсионном капитале произошли из-за уточненной отчетности, предоставленной страхователями.

«Согласно законодательству, страхователи имеют право вносить изменения в доходы застрахованных лиц через уточненную отчетность. Это может повлиять на увеличение или уменьшение пенсионного капитала на индивидуальном счете, как в случае с Гюнай Мамедовой. Такие коррективы были сделаны в связи с уточненными отчетами за различные периоды с 2017-го по 2024 год, что отразилось на ее пенсионном капитале.

Кроме того, страховщики обязаны правильно и полно предоставлять информацию для личных кабинетов застрахованных. В случае несоответствий граждане должны обращаться к своим страховщикам.

Что касается пособия по беременности и родам Гюнай Мамедовой, то в таблице расчетов, представленной ей страховщику в электронном виде, была допущена ошибка. Поэтому документ был возвращен без исполнения. ГФСЗ уже связался с ней и предоставил подробную информацию по данному вопросу», — заявили в фонде.