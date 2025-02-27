В Губе задержаны кибермошенники

Сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали ранее судимых Хафиза Гаджиева и Мадата Алиева, которые подозреваются в хищении денежных средств у гражданина с использованием киберметодов через социальную сеть Telegram.

Подозреваемые также занимались конвертацией этих средств в криптовалюту и их выводом за пределы страны, сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az.

В ходе расследования было установлено, что данные лица обманным путем присвоили 9055 манатов, принадлежавших потерпевшему.

По факту возбуждено уголовное дело, суд вынес решение об аресте подозреваемых.