В Баку произошла авария с участием автобуса и грузовика - ВИДЕО

В Гарадагском районе столицы произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля.

Как передает Oxu.az, видео аварии было опубликовано в социальных сетях.

Сообщается, что сегодня утром пассажирский автобус №596 столкнулся с грузовиком. В ответ на запрос Oxu.az директор производственного предприятия F-Rövşən, которому принадлежит маршрут, Эльшан Гулиев подтвердил факт ДТП.

Он пояснил, что авария произошла, когда автобус отъезжал от торгового центра «Садарак» в сторону Баку. Из-за гололеда автомобиль Mercedes занесло, он врезался в автобус, а тот, в свою очередь, в грузовик.

«В автобусе не было пассажиров, никто не пострадал. Транспортному средству нанесен материальный ущерб, поврежден буфер», — сказал Э.Гулиев.

Как сообщил старший инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку Рустам Ахмедли, ДТП было зарегистрировано сегодня в 08:00.

«В Гарадагском районе Баку автомобиль Mercedes с госномером 90-ZG-159 врезался в автобус (госномер 50-AE-099), а тот - в грузовик Volvo с российскими номерами B-310 P-O102. В результате ДТП пострадавших нет. По факту ведется расследование», — сказал Р.Ахмедли.