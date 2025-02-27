В Бинагадинском суде рассмотрели уголовное дело в отношении Агададаша Агаева

Состоялось судебное разбирательство по уголовному делу народного артиста Агададаша Агаева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, судебный процесс под председательством судьи Вусала Тагиева в Бинагадинском районном суде завершился следственной частью.

В своей речи прокурор заявил, что Агададаш Агаев должен быть признан виновным в хулиганстве и приговорен к 2 годам лишения свободы с применением статьи 70 («Условное осуждение») Уголовного кодекса, то есть, с условным сроком наказания.

Асим Аббасов, адвокат Агададаша Агаева, запросил дополнительное время для подготовки выступления защиты.

Отметим, что в ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению по данному делу. Кроме того, гражданский иск Агададаша Агаева против больницы MedEra, а также иск больницы против народного артиста был прекращен.

Тем не менее судебные разбирательства по уголовным делам как в отношении Агададаша Агаева, так и в отношении Нуреддина Джалилова продолжаются.

Напомним, что инцидент произошел в июле прошлого года. Нуреддин Джалилов, с которым Агададаш Агаев вел спор, а также получившая травму от топора, который бросил артист, Назакет Пашаева признаны потерпевшими по уголовному делу против народного артиста.

Агададаш Агаев обвиняется по статье 221.3 («Хулиганство с использованием предметов, которые могут быть использованы как оружие») Уголовного кодекса АР.

В свою очередь, в отношении Нуреддина Джалилова тоже было возбуждено уголовное дело.