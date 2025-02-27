Как обстоит ситуация с задержанными в Эритрее гражданами Азербайджана?
Члены экипажей трех кораблей Азербайджана, задержанных в Эритрее, до сих пор не освобождены.
Об этом Trend сообщили в компании Caspian Marine Services B.V.
Было отмечено, что члены экипажа обеспечены питанием, они поддерживают ограниченный контакт с членами своих семей.
"Их здоровье в порядке", - сообщили в компании.
В то же время, в ответ на запрос Trend в Министерстве иностранных дел сообщили, что никаких новостей по рассматриваемому вопросу нет, переговоры все еще продолжаются.
Напомним, что 7 ноября 2024 года суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, плавающие под флагом Азербайджана и эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.
Несмотря на предварительную связь с портовыми властями Эритреи, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды был расценен как несанкционированный.
В результате соответствующие органы Эритреи задержали эти суда. Всего на судне находятся 24 человека, из которых 18 членов экипажа являются гражданами Азербайджана, а 6 - иностранцами.