Дорожная полиция обратилась к водителям
Из-за неблагоприятных погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) продолжает работать в усиленном режиме.
Как сообщили в ведомстве, совместно с соответствующими структурами принимаются меры по очистке дорог от снега и обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта, передает 1news.az.
ГУГДП настоятельно призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.
Водителям рекомендуется выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий, избегать резких маневров, проверять техническое состояние своих автомобилей и соблюдать безопасную дистанцию.
Пешеходам следует проявлять особую осторожность, учитывая ограниченную видимость на дорогах.
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