Дорожная полиция обратилась к водителям

Из-за неблагоприятных погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) продолжает работать в усиленном режиме.

Как сообщили в ведомстве, совместно с соответствующими структурами принимаются меры по очистке дорог от снега и обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта, передает 1news.az.

ГУГДП настоятельно призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.

Водителям рекомендуется выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий, избегать резких маневров, проверять техническое состояние своих автомобилей и соблюдать безопасную дистанцию.

Пешеходам следует проявлять особую осторожность, учитывая ограниченную видимость на дорогах.