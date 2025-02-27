В трех районах Баку временно приостановлено газоснабжение

Из-за утечки газа временно приостановлено газоснабжение в нескольких районах Баку.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило ПО «Азеригаз».

В связи с обнаружением сильных утечек газа на газопроводе в поселках Бадамдар (Сабаильский район), Зых (Сураханский район) и Локбатан (Гарадагский район) с 10:00 27 февраля газоснабжение приостановлено, принимаются необходимые меры для устранения утечек.

В связи с этим перебои в подаче газа наблюдаются в Сабаильском районе - на улицах Али Назирова, Ибрагима Халилова, Тофига Мамедова, Сеймура Мамедова, Нуреддина Пашаева, проспекте Нефтяников, Бадамдарском шоссе и частично в 3-м жилом массиве, в Гарадагском районе - в 1-м, 2-м, 3-м и 6-м жилых массивах и улицах Б.Нифтиева и И.Набиева, в Сураханском районе - в части поселка Зых.