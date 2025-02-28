В двух районах Баку временно не будет газа

Сегодня будет прекращено газоснабжение зданий на некоторых улицах в Бинагадинском и Ясамальском районах Баку.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

С 10:00 часов будет приостановлена ​​подача голубого топлива в целях переноса газопровода на улице Рашида Исмайылова в поселке Баладжары Бинагадинского района в безопасную зону, а также устранения утечки газа, обнаруженной на подземном газопроводе на улице Шафаята Мехдиева Ясамальского района столицы.

На период ремонтных работ газоснабжение будет временно прекращено на улицах Р.Исмайылзаде, Н.Хашими и Х.Натаван в Бинагадинском районе, а также на улице Шафаята Мехдиева в Ясамальском районе.