На Абшероне автоцистерна врезалась в жилой дом

В поселке Мамедли Абшеронского района автоцистерна врезалась в стену жилого дома.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие произошло на улице Гусейна Рахманова. По предварительной версии, на крутом повороте грузовик занесло, и водитель не смог справиться с управлением, в результате чего он протаранил жилой дом.

В результате аварии частично обрушилась стена дома, а сам автомобиль также получил повреждения. Ведется проверка по факту инцидента.