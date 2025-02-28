На Абшероне автоцистерна врезалась в жилой дом
В поселке Мамедли Абшеронского района автоцистерна врезалась в стену жилого дома.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие произошло на улице Гусейна Рахманова. По предварительной версии, на крутом повороте грузовик занесло, и водитель не смог справиться с управлением, в результате чего он протаранил жилой дом.
В результате аварии частично обрушилась стена дома, а сам автомобиль также получил повреждения. Ведется проверка по факту инцидента.
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