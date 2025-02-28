В Баку стартует капитальный ремонт и снос аварийных зданий - ВИДЕО

В Баку начнется капитальный ремонт некоторых зданий, а другие будут снесены.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, в столице стартует капитальный ремонт жилых зданий, принадлежащих государственному жилому фонду, для чего были объявлены два крупных тендера.

По информации, на первом этапе капитального ремонта, который будет осуществляться ООО "Капитальное строительство и ремонт города Баку", планируется ремонт жилых зданий в Наримановском, Сабаильском, Низаминском, Бинагадинском, Хазарском, Гарадагском и Пираллахинском районах. Общая стоимость работ в этом направлении составит 24,5 млн манатов.

Второй тендер охватывает Насиминский, Ясамальский, Хатаинский, Сураханский и Сабунчинский районы, где также планируется ремонт зданий, принадлежащих государственному жилищному фонду. Бюджет этого проекта составляет 24 млн манатов.

В рамках программы стоимостью 48,5 млн манатов будет отремонтировано или снесено 1 100 аварийных зданий.