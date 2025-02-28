В Азербайджане женщина родила в санузле больницы и попыталась убить своего ребенка

Вчера, 27 февраля, в Губинскую центральную районную больницу обратилась Турана Конух с жалобами на боли в почках. Женщина родила в санитарном узле медицинского учреждения, после чего, как утверждается, попыталась убить новорожденного младенца.

Как сообщает 1news.az, редакция Bizim.Media узнала подробности происшествия.

Турана родилась в селе Гусарчай Хачмазского района, но зарегистрирована в Худате. Прожив в Губе три года, она познакомилась с женатым мужчиной, их отношения продлились два месяца. Когда мужчина узнал о беременности Тураны, он ее бросил.

По этой причине 34-летняя женщина пыталась скрыть свою беременность от врачей и убить ребенка. Однако медперсонал больницы оперативно вмешался и предотвратил преступление.

В отделении неотложной помощи была оказана первая помощь матери и младенцу. Турана Конух и ее новорожденный сын были госпитализированы в Губинский региональный перинатальный центр.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Турану Конух планируют выписать домой сегодня.

В настоящее время районная прокуратура проводит расследование по факту.