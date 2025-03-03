Араик Арутюнян: Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Во время войны я хотел направить письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволил этого сделать.

Как передает Report, об этом заявил подсудимый Араик Арутюнян на суде над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в совершении военных преступлений.

Он сообщил, что вечером 18 октября 2020 года у него состоялась последняя встреча с Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном: "Я позвонил Николу Пашиняну и сказал, что готов написать письмо на имя президента Азербайджана о прекращении войны, Бако и Аркадий тоже присоединятся, если нужно. Суть письма заключалась в том, чтобы просто остановить войну. А содержание письма, которое мы написали Пашиняну, было таково: остановите войну любым способом и сообщите, что это желание армянских жителей. Дело в том, что в Армении не было единого мнения, поэтому я сказал, что нужно остановить войну, ссылаясь на нас. Мы потом готовы были взять вину на себя лишь бы сохранить человеческие жизни. Пашинян провел несколько встреч, встретился с оппозицией, практически со всеми. В конце дня 19 октября он перезвонил мне и сказал, что война продолжается. Не хочу вдаваться в детали. Самое худшее было то, что война продолжалась".