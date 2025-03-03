В Хырдалане локализован пожар на объекте общепита - ФОТО - ВИДЕО

Возникший на объекте общественного питания в городе Хырдалан Абшеронского района пожар был локализован силами МЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает 1news.az.

Отмечается, что, несмотря на сложность пожара и трудности с доступом пожарной техники к месту происшествия, в том числе и к источнику воды, из-за неорганизованной парковки личных автомобилей на территории, благодаря профессионализму пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты, включая жилой дом.

Для обеспечения безопасности жильцы многоквартирного дома были эвакуированы.