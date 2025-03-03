В Агдаме с подозрением на отравление госпитализированы 6 человек: Агентство проводит проверку
В селе Афатли Агдамского района 6 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, предполагается, что они отравились тортом.
В настоящее время Агентство продовольственной безопасности (AQTA) проводит проверку по факту.
«Специалисты агентства совместно с представителями соответствующих структур начали проверку, чтобы установить, действительно ли произошло пищевое отравление. После ее завершения будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в заявлении AQTA.
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