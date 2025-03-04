В некоторые регионы Азербайджана автобусы теперь будут отправляться и из ТЦ «Абшерон»

С сегодняшнего дня на территории торгового центра «Абшерон» будут предоставляться автовокзальные услуги, организованные компанией ООО Azerbaijan Ground Service.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бакинский международный автовокзальный комплекс, основная цель нововведения — обеспечить упорядоченную деятельность в сфере пассажирских перевозок в торговом центре и прилегающих районах. Отсюда будут отправляться автобусы в основном в южные и западные регионы страны.

«Перед рейсами все автобусы пройдут технический, а водители — медицинский осмотр. Мониторинг движения транспортных средств будет осуществляться в реальном времени. Билеты можно приобрести через онлайн-платформу biletim.az или в кассах», — говорится в сообщении комплекса.

Для удобства пассажиров предусмотрены комфортные залы ожидания, парковочные места, объекты общественного питания и установлены информационные табло.