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Казахстанский министр: Мы направим в Карабахский университет не менее 10 преподавателей

First News Media16:21 - 04 / 03 / 2025
Казахстанский министр: Мы направим в Карабахский университет не менее 10 преподавателей

Руководители Казахстана и Азербайджана определили вполне конкретные направления в сфере стратегического сотрудничества и образования.

Одна из таких важных областей – наука, и мы добились в ней большого прогресса. Ежегодно мы предоставляем азербайджанским студентам 12 полных стипендий для обучения в Казахстане. Новое соглашение, подписанное между двумя странами в сфере науки и образования, предполагает обмен, совместные научные исследования и публикации.

Об этом сказал журналистам министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

По его словам, в настоящее время в Казахстане обучаются 222 гражданина Азербайджана, а в Азербайджане – около 80 казахстанских студентов.

«Обмен студентами – первая среди наших целей. В настоящее время в Казахстане открывается множество филиалов зарубежных вузов – всего действует 37 филиалов британских, французских, немецких, итальянских, американских и китайских университетов. На проходящей в Баку образовательной выставке вместе со всеми своими партнерами представлены 22 наших университета. Надеемся, что азербайджанские студенты проявят большой интерес и подадут заявку на обучение у нас», - отметил министр, добавив, что ежегодно правительство Казахстана выделяет 550 полных стипендий для иностранных студентов.

Глава ведомства сообщил, что с Министерством науки и образования Азербайджана обсуждается создание совместной программы научных грантов. Ученые обеих стран могут обратиться в эту программу для проведения совместных исследований. Управление грантовой программой и распределение средств будет осуществляться Фондом науки Казахстана.

«Одним из многочисленных важных аспектов является поддержка Карабахского университета. Мы рассматриваем эти отношения не только как стратегическое сотрудничество с братской страной, но и как сотрудничество с частью тюркского мира. Мы направим в Карабахский университет как минимум 10-15 лучших преподавателей. Это наши лучшие специалисты в области математики, биологии, химии, искусственного интеллекта, компьютерной инженерии, и они будут преподавать на английском языке. Кроме того, мы работаем над созданием специальной стипендиальной программы для обучения в Карабахе. Благодаря этой программе студенты из нашего региона смогут учиться в Карабахе», - сказал С.Нурбек.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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