Конфликт между учителями истории завершился судом

В одной из школ Астаринского района конфликт между учителями истории завершился судебным разбирательством.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, учительница истории С. Гараева (фамилия условная) обратилась в полицию с жалобой на родителей одной из своих учениц. В своем заявлении она указала, что во время рабочего дня в школу пришли родители пятиклассницы и оскорбили ее. По факту инцидента был составлен административный протокол и начато расследование.

Выяснилось, что мать ученицы, А. Кязымова (1990 г.р.), также работает учительницей истории. В своем объяснении она утверждала, что С. Гараева проявляет предвзятость к ее дочери из-за личной неприязни к ней.

«Учительница истории моей дочери С. Гараева безосновательно ругает ее в школе, говоря, что она докажет, что моя работа как учителя истории недостаточно хороша. Это сильно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка. Поэтому я с мужем пришла поговорить с ней в школу. Директор сообщил, что этот педагог не слушает его, и с ней трудно вести разговор. На перемене я подошла к С. Гараевой, чтобы обсудить ситуацию. Сначала разговор был спокойным, но затем она начала оскорблять мою дочь. В итоге между нами возник спор. Хотя разговор был напряженным, никто никого не оскорблял», — рассказала А. Кязымова.

С. Гараева подала жалобу в полицию с просьбой принять меры против коллеги и ее супруга. Астаринский районный суд рассмотрел административный протокол, составленный против родителей по статье «мелкое хулиганство». Оба были оштрафованы на 50 манатов.