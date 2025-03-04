Кибермошенники нацелились на абитуриентов

В социальной сети TikTok вновь появились фальшивые аккаунты, которые предлагают недовольным своими результатами на выпускных экзаменах абитуриентам повысить баллы за деньги.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), отвечающий за организацию выпускных и вступительных экзаменов в Азербайджане, предупреждает граждан о подобных попытках мошенничества через фальшивые аккаунты не только в TikTok, но и в других популярных социальных сетях, таких как Instagram и Telegram, передает 1news.az.

«Мошенники предлагают за плату увеличить баллы, предоставить экзаменационные вопросы и другие «услуги». ГЭЦ подчеркивает, что такие предложения являются незаконными, и призывает абитуриентов быть бдительными, а родителей — следить за своими детьми.

Гражданам, столкнувшимся с подобным мошенничеством, рекомендуется незамедлительно обращаться в Колл-центр ГЭЦ по номеру «1653», а также на его официальные страницы в социальных сетях, по электронной почте [email protected] и в правоохранительные органы», — говорится в обращении.

Отметим, что мошенники активизируются ежегодно в период вступительной кампании, пытаясь обмануть доверчивых выпускников и их родителей.