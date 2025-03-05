Деревья, представляющие опасность: Как быть и что с ними делать?

Зеленые насаждения – легкие мегаполисов, это факт общеизвестный. И Баку здесь не является исключением, в нашей столице с учетом характеристики почвы каждое дерево – это в прямом смысле слова драгоценность, которую необходимо беречь. Но что делать, если дерево представляет реальную угрозу для жизни и здоровья граждан?

Именно с такой проблемой столкнулись жители дома, расположенного по адресу: Баку, Насиминский район, 2-й микрорайон, улица Сеидзаде, 17.

В своем обращении в нашу редакцию они изложили следующее: «На территории нашего двора растет большое дерево, которое с течением времени стало источником реальной опасности, поскольку находится прямо над газовой трубой. И с каждым днем оно становится все более неустойчивым, что повышает риск того, что дерево может в любой момент упасть, повредив эту трубу, что не только нанесет ущерб инфраструктуре, но и приведет к трагическим последствиям, таким как травмы или даже летальный исход. Мы не раз обращались в муниципальные органы Насиминского района, но, к сожалению, не получили никакой помощи».

Безусловно, в такой ситуации необходимо принятие соответствующих мер для обеспечения безопасности граждан, но с соблюдением всех правил, чтобы минимизировать ущерб для природы. Для прояснения этого вопроса мы обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На наш запрос ответил пресс-секретарь Государственного агентства экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Эльнур Агаев.

Он отметил, что по результатам анализа изображений было установлено, что дерево, расположенное по адресу: город Баку, Насиминский район, 2-й микрорайон, улица Сеидзаде, 17, относится к виду тополиных.

«Тополя обладают более коротким биологическим циклом, они быстрее высыхают по сравнению с другими видами деревьев. Учитывая необходимость проведения срочных мероприятий, Агентство выдало одноразовое заключение №22/26 от 8 января 2021 года, касающееся тополей в Баку, которые имеют сухие корни, гниющие стволы или поражены болезнями», - сказал Э.Агаев.

По его словам, на основании данного заключения соответствующие органы — исполнительные власти и муниципалитеты — не обязаны запрашивать повторное заключение в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана для ликвидации сухих, зараженных тополей на своих территориях.

«Они могут принять решение, составить акт на вырубку зеленых насаждений и официально уведомить региональное Управление экологии и природных ресурсов, чтобы ликвидировать деревья, представляющие опасность», - подчеркнул Эльнур Агаев.

Надеемся, что с учетом предоставленной Государственным агентством экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана информации проблема жителей дома на улице Сеидзаде, 17 найдет свое решение как можно быстрее. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации и информировать наших читателей.