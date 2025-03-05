В Баку задержан наркокурьер с марихуаной - ФОТО - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД провело очередную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, операции были проведены в Бинагадинском и Гарадагском районах столицы. В результате многодневных мероприятий был задержан 29-летний Руслан Гусейнов. В ходе обыска в его автомобиле было обнаружено 35 кг марихуаны.

В своих показаниях Гусейнов рассказал, что забрал наркотики через гражданина Ирана, личность которого устанавливается. Из тайника на территории Физулинского района и он планировал доставить их по указанным адресам в обмен на вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Р.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.