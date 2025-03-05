МИД России вручил послу Молдовы ноту

МИД России вручил вербальную ноту главе молдавской дипмиссии Лилиану Дарию с требованием разъяснить, почему президент Молдовы Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты от российского посла в стране.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

В МИД выразили недоумение и добавили, что такой жест со стороны молдавских властей нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Послу Молдовы также вручили текст этой конвенции.