В Баку начался суд по делу Турала Алиева, обвиняемого в киберпреступлениях

В Баку начался судебный процесс по уголовному делу Турала Алиева, обвиняемого в незаконном завладении компьютерной информацией и задержанного в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, заседание проходит в Ясамальском районном суде под председательством судьи Рашада Джавадзаде. В ходе процесса был зачитан обвинительный акт.

Согласно обвинению, Турал Алиев, работая исполнительным директором ООО Zeromap, в 2021-2024 годах создавал программное обеспечение и использовал его для осуществления незаконной деятельности, получая доступ в мобильные телефоны физических и юридических лиц. Кроме того, 22 декабря 2022 года он получил доступ к закрытой информации израильских компаний и к данным ряда компаний, расположенных в США.

Затем обвиняемый дал показания и заявил, что частично признает свою вину.

Турал Алиев отметил, что, несмотря на среднее образование, он обладает академическими знаниями в области компьютерного обеспечения и программирования.

«В основном я занимался аудиторской деятельностью. Создавая определенные программы, хотел, чтобы они использовались в государственных проектах. Думал, что, вместо того чтобы покупать такие программы за рубежом, мы могли бы создавать их сами и использовать как отечественный бренд», - сказал он.

Процесс продолжится 18 марта. Отметим, что Туралу Алиеву предъявлены обвинения по статьям 271.2.1, 272.2.1, 273-1.1 УК АР.